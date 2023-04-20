В Белгородской области капитально отремонтировали и построили 25 объектов культуры в 2022 году

Вячеслав Гладков. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Сегодня, 20 апреля, в рамках отчета перед депутатами областной Думы губернатор Вячеслав Гладков рассказал об основных событиях в сфере культуры.

В регионе запущено большое количество проектов, к примеру, «К соседям в гости». В этом проекте люди старшего поколения в свободное от дач, от семейных забот время едут в соседние муниципалитеты знакомиться со знаковыми культурными объектами, с новыми социальными объектами, с новыми производствами – они видят, как меняется жизнь у соседей, и могут сравнить с теми изменениями, которые есть у них в районе.

- Мы запустили с вами большой проект инициативных проектов в культуре, который, как мне кажется, позволяет более эффективно использовать бюджетные средства в нашей области, когда сами жители выбирают направления развития культурно-массовых мероприятий у себя в регионе, не руководители муниципальных образований, не работники культуры, а именно сами люди, - отметил Гладков.