На нужды ЖКХ в 2022 году в Белгородской области направили более 17 миллиардов рублей

Вячеслав Гладков. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Сегодня, 20 апреля, в рамках отчета перед депутатами областной Думы губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в 2022 году на капитальный ремонт МКД, ремонт общежитий, утепление фасадов и установку тепловых пунктов выделено более шести миллиардов рублей. На воду и водоотведение – более трех миллиардов.

На благоустройство территорий – четыре миллиардов. Сюда вошли программы «Решаем месте», «Инициативное бюджетирование», «Формирование комфортной городской среды» и очистка водных объектов». Суммарно выделено более 17 миллиардов.