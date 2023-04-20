Белгородка на инвалидной коляске каждый день готовила по 120 литров борща для военных

Вячеслав Гладков. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Сегодня, 20 апреля, в рамках отчета перед депутатами областной Думы губернатор Вячеслав Гладков рассказал о примерах героизма белгородцев.

В частности, жительницы села Вериговки организовали в старом магазине пункт питания солдат, через который в сутки проходило до полутора тысяч ребят. Одна из них - Валентина Ивановна, находясь в инвалидной коляске, каждый день готовила для военнослужащих шесть 20-литровых кастрюль борща.

- Удивительные примеры гражданского героизма. Они это делали, потому что понимали, что их поддержка нужна. Я горжусь тем, что Белгородская область смогла выстоять и продолжает соответствовать этому образу в условиях, через которые никто и никогда из нас не проходил.