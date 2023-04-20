В Белгородской области МЧСники спасли выпавшего с третьего этажа кота

Один из огнеборцев поднялся к испуганному животному, взял его на руки и вместе с ним спустился к хозяйке. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера, 19 апреля, в 15:02 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Яковлевского городского округа позвонила обеспокоенная жительница Строителя. Она сообщила, что из окна третьего этажа 9-этажного дома выпал её кот и приземлился на козырёк подъезда. Снять питомца с крыши у хозяйки не получилось, соседи также ничем помочь не смогли, поэтому она обратилась за помощью к спасателям.

На место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 36. Один из огнеборцев с помощью трёхколенной лестницы поднялся к испуганному животному, взял его на руки и вместе с ним спустился к хозяйке. Женщина забрала пушистого «прыгуна» и поблагодарила пожарных за неравнодушие. Уже дома заявительница осмотрела кота и убедилась, что он не пострадал.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.