Под Белгородом при столкновении легковушки с грузовиком пострадали двое детей

Водитель «Лады» и два его маленьких пассажира госпитализированы. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В среду, 19 апреля, около пяти часов вечера в поселке Прохоровка произошло ДТП. По предварительной информации, 55-летний водитель «КамАЗа» с прицепом не выбрал безопасную дистанцию до двигавшейся впереди «Лады Гранты» под управлением 42-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области, в ДТП пострадали три человека. Травмы получили водитель «Лады» и два его маленьких пассажира – четырехлетний мальчик и двухмесячная девочка. Они госпитализированы.