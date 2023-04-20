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НовостиОбщество20 апреля 2023 6:03

Белгородские парки и скверы начали обрабатывать от клещей

Жителям не рекомендуют заходить на территорию во время обработки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @beladm31

фото: @beladm31

В Белгороде с сегодняшнего дня, 20 апреля, парки и скверы начнут обрабатывать от клещей. Первые зоны работы специалистов - на набережной от улицы Волчанская до Пикник-парка. Специалисты проведут обработку зоны отдыха с 7:00 до 12:00. Также обработают пространство и в парке Памяти - с 14:00 до 17:00.

В телеграм-канале мэрии Белгорода напомнили, что акарицидный препарат не принесет никакого вреда людям и теплокровным животным. Однако специалисты рекомендуют белгородцам воздержаться от посещения указанных мест во время обработки и в течение 3 часов после нее.