В Белгородской области отчим и пасынок похитители десять чугунных грузовых компенсаторов

Похищенное служит для натяжения высоковольтного провода, благодаря которому движется трамвай. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу поступило сообщение о том, что с трамвайной остановки в микрорайоне Олимпийский пропали десять чугунных грузовых компенсаторов. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как объяснили сотрудники предприятия, похищенное служит для натяжения высоковольтного провода, благодаря которому движется трамвай. При отсутствии грузовых компенсаторов наступает обрыв провода, который может поразить электрическим током мощностью 600 В.

Общий вес похищенных чугунных изделий составил около 250 кг, а их стоимость - более 35 тысяч рублей. Участковые установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1977 и 1993 годов рождения, которые приходятся друг другу отчимом и пасынком. Грузовые компенсаторы мужчины сдали в скупку металла, выручив при этом четыре тысячи рублей. В соответствии с ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.