В Белгороде на реконструкцию Центрального парка Белгорода потратят 1,8 млрд рублей

На первый выделили 321 миллион рублей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Работы по реконструкции Центрального парка в Белгороде пройдут в два этапа. На первый выделили 321 миллион рублей, к ним приступят уже в мае.

В первую очередь будут менять сети тепло- и газоснабжения, канализацию и тротуары. В 2024 году обновят освещение, установят дождевую канализацию и систему полива, видеонаблюдение, систему оповещения. После чего приступят к благоустройству и размещению малых архитектурных форм.

Второй этап запланирован на май 2024 года. В парке установят новые фонтаны, аттракционы, беседки, детский экологический клуб. Кроме того, здесь вырубят во время реконструкции 265 деревьев, однако взамен высадят 381 новое, 36,5 тысяч дополнительных кустарников.

В общей сложности на реконструкцию планируют потратить 1,8 млрд рублей. Средства будут выделены из областного и городского бюджетов.