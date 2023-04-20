Белгородские сотрудники ОМОН «Острог» Росгвардии удостоены государственных наград

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Белгороде государственные награды получили десять специалистов инженерно-технического отделения спецподразделения, которые с начала СВО обезвредили свыше 460 взрывоопасных предметов. Начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин в торжественной обстановке вручил медали «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».

Взрывотехники и кинологи отделения обследуют социально значимые объекты инфраструктуры, разминируют и уничтожают неразорвавшиеся снаряды и взрывоопасные предметы на территории региона. Так, в ходе выполнения одной из задач саперы Росгвардии обезвредили неразорвавшийся боеприпас ВСУ, который обнаружили на территории частного домовладения в Белгородской области.

Без профессиональных действий сотрудников подразделения не обошлось и 13 октября, когда в областном центре сработала система ПВО. Тогда части сбитой ракеты, выпущенной украинскими националистами, упали на многоквартирный дом по улице Губкина.

Дмитрий Мещерин поблагодарил личный состав отряда мобильного особого назначения за качественное выполнение возложенных на отряд задач и отметил, что благодаря высокому профессионализму взрывотехников, их самоотверженным и умелым действиям сохранены жизни тысяч мирных жителей Белгородчины.