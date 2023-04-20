В Белгородской области с 20 апреля вводится особый противопожарный режим

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в этот период удваиваются. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В связи с установившейся на территории Белгородской области сухой и жаркой погодой, правительство региона приняло решение ввести особый противопожарный режим с 20 апреля по 10 мая. Соответствующее постановление подписано 18 апреля.

Для белгородцев во время особого режима будет ограничено пребывание в лесах, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Отметим, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в этот период удваиваются: для граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

За более тяжкие деяния, повлекшие уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность.