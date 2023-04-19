В четверг энергетики проведут для белгородцев День клиента

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В четверг, 20 апреля, в «Белгородэнерго» пройдет День клиента. В ходе очного приема энергетики ответят на вопросы жителей региона о подключении к электросетям.

Накануне визита необходимо предварительно записаться. Для этого необходимо направить свой вопрос по электронной почте belgorodenergo@mrsk-1.ru, указать ФИО, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи, после чего специалист свяжется с вами и уточнит порядок дальнейших действий или другой актуальный вопрос.

- Такие встречи очень эффективны, поскольку позволяют нам совместно с потребителями рассмотреть индивидуальные, иногда нестандартные, ситуации и найти варианты решения проблемных вопросов. Нам важно, чтобы у жителей региона всегда было надежное и качественное электроснабжение, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.