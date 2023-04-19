Белгородка чуть было не зарезала своего мужа

Злоумышленница схватила нож и пырнула мужа в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о доставленном с ножевым ранением 46-летнем мужчине. Оперативники установили, что местный житель пострадал в ходе конфликта с женой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, пара вместе распивала алкоголь. После застолья между супругами произошла ссора из-за того, что белгородец запрещал общаться жене с сестрой. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Злоумышленница схватила нож и пырнула мужа в живот. Испугавшись последствий, 33-летняя женщина сама вызвала скорую помощь.

В соответствии с п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) даме грозит лишение свободы на срок до десяти лет.