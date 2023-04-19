Дожди и сильный ветер накроют Белгородскую область 20 апреля 2023

Ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 20 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный, ночью 5-10, днем 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем от +12 до +17 градусов. В Белгороде ночью 6-8 градусов выше ноля, днем от +13 до +15 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.