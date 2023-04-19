Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования

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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в апреле 2023 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе десяти лучших – программа рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.

При составлении рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали предложения банков из Топ-50 по размеру розничного портфеля на 01.02.2022 года.

При ранжировании продуктов учитывались такие параметры как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, стоимость страховки и ее влияние на размер ставки и сумму кредита, возможность и условия объединения нескольких кредитов, условия досрочного погашения и другие критерии.

Рефинансирование от Банка Уралсиб позволяет объединить в одном займе любое количество кредитов сторонних банков (кредитов наличными, ипотечных, автокредитов, задолженности по кредитным картам), а также включить в него дополнительную сумму наличных денежных средств.

Минимальная ставка по кредиту наличными на рефинансирование составляет 4% годовых в рублях. Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности, а также наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента. Максимальная сумма по кредиту наличными на цели рефинансирования – 2 млн рублей. Кредит предоставляется по двум документам*

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Для клиентов – физических лиц со счетом в банке, открытым 2 и более месяцев, или закрытым счетом в банке, по которому от открытия до закрытия прошло не менее 2 месяцев, при сумме кредита до 600 000 руб. (включительно) потребуется паспорт и второй документ на выбор, при сумме кредита от 600 001 руб. паспорт и документ, подтверждающий доход. Для зарплатных клиентов при любой сумме кредита необходим только паспорт. Для физлиц, не являющихся клиентами банка при сумме кредита до 300 000 руб. (включительно) потребуется паспорт и второй документ на выбор, при сумме кредита от 300 001 руб. паспорт и документ, подтверждающий доход.

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