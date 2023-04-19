Ученики 284 белгородских школ будут сдавать ГИА по правилам, действующим для новых субъектов РФ

В список вошли 413 школ Курской, Брянской и Белгородской областей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Утвержден перечень образовательных организаций приграничных регионов, на обучающихся которых в этом году распространяются особенности прохождения государственной итоговой аттестации. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В текущем учебном году выпускников допускают к ГИА-9 без прохождения итогового собеседования по русскому языку, к ГИА-11 – без написания итогового сочинения (изложения). 9-классники могут получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, а 11-классники – по результатам промежуточной аттестации или ЕГЭ.

В список вошли 413 школ Курской, Брянской и Белгородской областей. Ознакомиться с их перечнем можно в приказе Минпросвещения России.