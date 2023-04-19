Белгородские волонтеры убирают памятные места и воинские захоронения

Акция охватывает все муниципалитеты Белгородской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Ежегодно силами волонтеров облагораживаются тысячи объектов памяти и благоустраиваются захоронения участников Великой Отечественной войны, за которыми по разным причинам не могут ухаживать родственники. Об этом напоминает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Акция охватывает все муниципалитеты Белгородской области. По традиции «Всероссийский субботник» стартует в первых числах апреля и завершается к концу года. Однако добровольцы часто посещают памятные объекты и в зимний период, чтобы навести порядок, очистить их от снега.

В Белгородской области ежегодно акция объединяет до три тысячи активистов волонтерского движения. Они облагораживают памятники, монументы, стелы, бюсты, мемориальные доски, обелиски, ветеранские захоронения на муниципальных кладбищах. Проводится работа по внесению всех данных объектов в единый реестр памятных мест региона.