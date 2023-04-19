Белгородец Тихон Дегтяренко стал призером всероссийского турнира по прыжкам на батуте

Тихон Дегтяренко (слева). Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Участие в состязаниях по прыжкам на батуте приняли около 270 спортсменов из 33 регионов России. Нашу область представляли 11 атлетов. В программу были заявлены выступления по дисциплинам – индивидуальные прыжки, акробатическая дорожка и двойной минитрамп.

В итоге воспитанник белгородской СШОР «Виктория» Тихон Дегтяренко завоевал серебряную медаль в дисциплине «двойной минитрамп» в возрастной категории «юноши 11-12 лет». Тренируется спортсмен под руководством Елены Поваляевой.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородцы завоевали две медали на первенстве России по прыжкам на батуте.