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НовостиСпорт19 апреля 2023 14:18

Белгородец Тихон Дегтяренко стал призером всероссийского турнира по прыжкам на батуте

Соревнования «Надежды России-1» прошли в Сочи
Алексей СЕРГУНИН
Тихон Дегтяренко (слева).

Тихон Дегтяренко (слева).

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Участие в состязаниях по прыжкам на батуте приняли около 270 спортсменов из 33 регионов России. Нашу область представляли 11 атлетов. В программу были заявлены выступления по дисциплинам – индивидуальные прыжки, акробатическая дорожка и двойной минитрамп.

В итоге воспитанник белгородской СШОР «Виктория» Тихон Дегтяренко завоевал серебряную медаль в дисциплине «двойной минитрамп» в возрастной категории «юноши 11-12 лет». Тренируется спортсмен под руководством Елены Поваляевой.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородцы завоевали две медали на первенстве России по прыжкам на батуте.