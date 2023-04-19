С 1 июля белгородцы смогут получать и направлять налоговые документы через Госуслуги

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому налогоплательщики, имеющие подтвержденную учетную запись на Госуслугах, могут представлять в налоговые органы документы (сведения) и получать от этих органов документы в электронной форме через личный кабинет на портале. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас такие уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Для получения документов из налоговых органов через личный кабинет на Госуслугах физлицам необходимо подать соответствующее уведомление. Именно в нем можно выразить согласие на представление документов, содержащих сведения, составляющие налоговую тайну. Если налогоплательщик решил больше не получать документы через портал Госуслуг, то ему также необходимо подать в инспекцию уведомление о прекращении получения документов. Оба этих уведомления подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью. Закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.