Белгородцы после жалоб на крышную котельную выберут себе другую УК

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Во время оперсовещания в городской администрации мэр Белгорода Валентин Демидов поручил в кратчайшие сроки проанализировать работу крышных котельных. Их на сегодняшний день в областном центре 30, обслуживается 34 многоквартирных дома.

За эксплуатацию крышных котельных отвечают УК. Однако к некоторым у белгородцев есть претензии. Так, УК ООО «Сантехподрядчик» в этом отопительном сезоне получила штраф по результатам проверки готовности крышных котельных и лишилась лицензии. Жители бульвара Строителей 45, 45А, 47 теперь выберут себе другую управляющую компанию.

Сейчас рассматривается вопрос о переподключении домов с крышными котельными к централизованному теплоснабжению. Из 34 домов такая возможность есть у 20. Для начала работ нужно согласие всех собственников МКД.

Обследование всех крышных котельных планируют завершить до 1 июня. При обнаружении проблем жители домов смогут принять решение или о переходе в другую УК, или о финансировании ремонта котельной.