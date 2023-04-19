В Белгороде 73-летняя пенсионерка отдала аферистам 800 тысяч рублей

Испугавшись за близкого человека, пенсионерка отдала 800 тысяч рублей и лишь после этого позвонила дочери и поняла, что ее обманули. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду с заявлением о мошенничестве обратилась 73-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Она рассказала, что ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов. Злоумышленница сообщила, что внучка пенсионерки якобы переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала ДТП - пытавшаяся её объехать автомобилистка врезалась в столб и получила серьезные травмы.

Аферистка заверила, что дочь пожилой женщины уже пытается урегулировать ситуацию, чтобы не возбудили уголовное дело. Однако для этого на лечение пострадавшей необходимо передать деньги. Для убедительности псведосотрудница правоохранительных органов передала трубку подельнице, выдавшей себя за внучку пенсионерки, которая плакала в трубку и просила о помощи. Испугавшись за близкого человека, пенсионерка отдала 800 тысяч рублей и лишь после этого позвонила дочери и поняла, что её обманули. По словам пожилой женщины, мошенники всё время были с ней на связи, не давая возможности обдумать происходящее и связаться с близкими.

Сотрудники полиции призывают жителей региона напомнить пожилым родственникам о мошенниках. Расскажите им, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. Объясните, что нельзя передавать деньги посторонним людям или переводить на чужие счета. Если незнакомец сообщил о попавшем в ДТП или другую беду близком человеке, необходимо под любым предлогом прервать разговор и связаться с родственником, которому якобы нужна помощь, или с кем-то из его окружения.