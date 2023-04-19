СБЕР ЕАПТЕКА продолжает развивать онлайн-продажу лекарств в Белгородской области

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Директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и первый заместитель губернатора, министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников провели рабочее совещание, в рамках которого обсудили развитие в регионе цифровых медицинских сервисов и технологий Индустрии здоровья Сбербанка и компаний-партнёров — в частности, расширение услуг СБЕР ЕАПТЕКИ, предоставляемых жителям Белгородской области.

Евгений Мирошников, первый заместитель губернатора, министр цифрового развития Белгородской области:

«Белгородская область — один из самых цифровых регионов России и лидеров по внедрению новых технологий. Мы гордимся тем, что стали первым регионом, в котором запущена доставка рецептурных лекарств в рамках эксперимента, и это сделала федеральная аптечная сеть — СБЕР ЕАПТЕКА. Уверен этот сервис доставки лекарств будет востребован жителями Белгорода и области».

СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в области два года назад, открыв в апреле 2021 года первый аптечный хаб. Сегодня ассортимент включает более 30 категорий лекарств и товаров для здоровья и красоты, в том числе жизненно необходимые препараты, а также витамины, косметику, парфюмерию — более десяти тысяч наименований. Востребованность сервиса постоянно растёт: ежегодно услугами СБЕР ЕАПТЕКИ пользуются десятки тысяч жителей региона. В 2022 году количество заказов выросло на 75% по сравнению с предыдущим годом.

В марте 2023 года компания первой запустила доставку рецептурных лекарств в рамках эксперимента, проходящего в Белгородской области. Теперь покупатели могут заказать онлайн на сайте СБЕР ЕАПТЕКИ и получить с доставкой как безрецептурные лекарства и товары для здоровья, так и рецептурные лекарственные препараты из перечня, утверждённого Минздравом РФ.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья ПАО Сбербанк:

«Сбер и правительство Белгородской области эффективно сотрудничают в части развития приоритетных отраслей экономики региона. В области пилотируются и внедряются различные цифровые технологии, которые предоставляют жителям качественные сервисы в различных областях, в том числе и медицине. Важную роль мы видим в развитии услуги по доставке лекарственных препаратов. Рады, что СБЕР ЕАПТЕКА помогает белгородцам заботиться о своём здоровье и здоровье близких. Участие компании в эксперименте по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами — логичное продолжение текущей деятельности, важный и ответственный шаг. В возможности удалённо покупать медикаменты нуждаются многие. С запуском эксперимента по доставке рецептурных препаратов ещё больше людей смогут оценить удобство СБЕР ЕАПТЕКИ».

Сегодня на территории Белгородской области реализуется ряд проектов в сфере здравоохранения. Внедрён сервис Voice2Med для детской областной клинической больницы. Благодаря сервису группы компаний ЦРТ — партнёра Сбера — врачи заполняют медицинские протоколы голосом во время осмотра пациента. Он распознает 98% медицинских терминов, более чем на 22% ускоряет заполнение документов и значительно экономит трудозатраты врачей.

В процессе проработки находится вопрос внедрения системы поддержки принятия врачебных решений — Умный помощник врача «ТОП-3» на базе искусственного интеллекта от СберМедИИ — для Медицинского информационно-аналитического центра Белгорода. «ТОП-3» анализирует жалобы пациента на первичном приёме и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Специалист может выбрать один из них или поставить собственный, конечное решение всегда остаётся за врачом.

Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня Сбер — это не только один из крупнейших налогоплательщиков региона, но и основной финансовый институт, который оказывает поддержку в развитии бизнеса и банковской инфраструктуры для населения. Каждое второе предприятие и житель региона используют финансовые инструменты банка для решения своих задач. СБЕР ЕАПТЕКА — социально важный сервис, который помогает белгородцам заботиться о здоровье. Кроме того, в СБЕР ЕАПТЕКЕ можно оплачивать заказы бонусами от СберСпасибо и получать дополнительную скидку».