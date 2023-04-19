В Белгороде приступили к подготовке пляжей к купальному сезону

Для детей будут организованы отдельные места для купания. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде общая площадь всех пляжных территорий составляет 108406 кв. м., протяженность береговой линии 1403 м. в этом году в областном центре к открытию готовят семь пляжей.

Уже идет реконструкция пляжа на Корочанской, недалеко от строительства парка аттракционов. Также строители благоустроят пляж на Везельской за УСК Светланы Хоркиной. Помимо этого, в ходе оперативного совещания мэрии было озвучено, что будут оборудованы два новых пляжа по улицам Речная и Донецкая.

Стоит отметить, что все пляжи откроют только после тщательной уборки, ремонта оборудования (срок до 28 апреля) и санитарно-микробиологических исследований (10-13 мая будут взяты первые пробы). Все оборудованные места для купания обработают от клещей, комаров, грызунов. До 3 мая водолазы обследуют и почистят дно.

В плане безопасности тоже идет активная подготовка. Уже набирается штат спасателей, проведена проверка систем оповещения, видеонаблюдения. Развернуты спасательные посты, а также подготовлены водные патрули и медпункты. Для детей будут организованы отдельные места для купания.