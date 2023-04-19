Белгородку, сорвавшую тюльпаны с городской клумбы, оштрафовали на 500 рублей

Белгородке пришлось оплатить штраф за мелкое хулиганство. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УМВД России по Белгороду установили очередную нарушительницу, решившую нарвать цветов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Ею оказалась 50-летняя жительница областного центра. Женщина нарвала себе на клумбе на Народном бульваре букет тюльпанов. На замечания очевидцев она не реагировала.

В соответствии с ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) злоумышленницу оштрафовали на 500 рублей. Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан не допускать нарушений законодательства и бережно относиться к объектам, которые украшают город.