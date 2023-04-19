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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 9:03

Белгородку, сорвавшую тюльпаны с городской клумбы, оштрафовали на 500 рублей

Женщина совершила хулиганский поступок, не обращая на замечания горожан
Алексей СЕРГУНИН
Белгородке пришлось оплатить штраф за мелкое хулиганство.

Белгородке пришлось оплатить штраф за мелкое хулиганство.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УМВД России по Белгороду установили очередную нарушительницу, решившую нарвать цветов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Ею оказалась 50-летняя жительница областного центра. Женщина нарвала себе на клумбе на Народном бульваре букет тюльпанов. На замечания очевидцев она не реагировала.

В соответствии с ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) злоумышленницу оштрафовали на 500 рублей. Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан не допускать нарушений законодательства и бережно относиться к объектам, которые украшают город.