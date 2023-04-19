Белгородцы смогут бесплатно посетить «Прохоровское поле»

С 20 по 26 апреля пройдет неделя открытых дверей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Музей-заповедник «Прохоровское поле» отметит день рождения 26 апреля. В преддверии этого знаменательного дня для посетителей сотрудники приготовили подарок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 20 по 26 апреля пройдет неделя открытых дверей. Посетить объекты музея-заповедника можно будет бесплатно. 20 и 26 апреля экскурсии пройдут в музее «Третье ратное поле России». 21 апреля - в музее бронетанковой техники, 22 апреля - в музее «Битва за оружие Великой Победы». 23 апреля в 12:00 будет организовано посещение музея редкой книги в библиотеке Н.И. Рыжкова, а 25 апреля в 12:00 пройдет экскурсия на территории памятника Победы - Звонницы.