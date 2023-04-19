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НовостиОбщество19 апреля 2023 8:26

В Белгороде появляются мобильные цветники

В этом году озеленители подготовили около 500 кашпо для украшения городских улиц и парков
Алексей СЕРГУНИН
Завершить работу по установке кашпо планируется до конца апреля.

Завершить работу по установке кашпо планируется до конца апреля.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В них высажены тюльпаны разных сортов, а также виола, петуния, агетарум. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Такой вид цветочного оформления станет ярким акцентом в общей концепции и будет радовать не только пешеходов, но и автомобилистов. Завершить работу по установке кашпо планируется до конца апреля.

Кроме того, озеленители позаботились о смене цветочных композиций. Когда нынешние утратят декоративность, на их место высадят готовые композиции из многолетних и однолетних растений.