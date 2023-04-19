Свыше 1,4 тысячи электронных сертификатов получили белгородцы в 2023 году

Оформить сертификат, получить его и заказать необходимое средство реабилитации можно, не выходя из дома, в личном кабинете Соцфонда или на портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в электронном каталоге Фонда представлено более 6,9 тысячи изделий реабилитации от 740 производителей и поставщиков. В нём можно найти цены, а также адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты. Сертификаты содержат информацию о виде изделия, которое можно приобрести с их помощью и период действия сертификата, который составляет 12 месяцев.

Работает электронный сертификат практически так же, как обычная банковская карта. Воспользоваться им можно в обычных магазинах или на торгово-сервисных предприятиях, подключённых к безналичной оплате либо размещённых на маркетплейсах.

Отметим, что всего в Белгородской области свыше 15 тысяч жителей получают от государства протезы, коляски, слуховые аппараты и другие технические средства реабилитации. За 2022 год в регионе люди с инвалидностью оформили свыше 2,2 тысячи электронных сертификатов на общую сумму 35,7 миллионов рублей.