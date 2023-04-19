В Белгородской области «Жигули» сбили 2-летнего ребенка

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 18 апреля, в 19:50 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Ваз 2121», двигался по улице Фрунзе в Валуйках. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В районе дома № 43 автолюбитель не уступил дорогу женщине. Молодая мама переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и вела в руках детский велосипед, на котором находился ребенок. В результате водитель наехал на велосипед. Двухлетнего мальчика с телесными повреждениями доставили в лечебное учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.