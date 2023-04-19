Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 6:00

В Белгородской области семьи мобилизованных свыше шести тысяч раз обращались за помощью

Губернатор уверяет, что каждый вопрос решается положительно
Алексей СЕРГУНИН

Белгородские власти продолжают оказывать помощь семьям мобилизованных земляков. Об этом на своей странице в VK сегодня,19 апреля, написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Уже на сегодняшний день мы получили более 6000 обращений через центры оказания помощи семьям военнослужащих, которые работают в каждом муниципалитете.

Например, в хуторе Калинин Губкинского округа семья обратилась с просьбой оказать содействие по ремонту крыши, которая находилась в очень плохом состоянии.

- Мужчины держат сейчас в руках оружие, защищают страну. Благодарен администрации округа и тем строителям, которые очень быстро и качественно выполнили эти работы, и надеюсь, что чуть-чуть поспокойнее сейчас главам семьи за своих родных. Мы стараемся выполнить те обещания, которые давали, - отметил Вячеслав Владимирович.