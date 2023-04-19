В Белгородской области семьи мобилизованных свыше шести тысяч раз обращались за помощью

Белгородские власти продолжают оказывать помощь семьям мобилизованных земляков. Об этом на своей странице в VK сегодня,19 апреля, написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Уже на сегодняшний день мы получили более 6000 обращений через центры оказания помощи семьям военнослужащих, которые работают в каждом муниципалитете.

Например, в хуторе Калинин Губкинского округа семья обратилась с просьбой оказать содействие по ремонту крыши, которая находилась в очень плохом состоянии.

- Мужчины держат сейчас в руках оружие, защищают страну. Благодарен администрации округа и тем строителям, которые очень быстро и качественно выполнили эти работы, и надеюсь, что чуть-чуть поспокойнее сейчас главам семьи за своих родных. Мы стараемся выполнить те обещания, которые давали, - отметил Вячеслав Владимирович.