Свыше 130 тысяч белгородских школьников сдали нормативы цифрового ГТО

В 2022 году цифровые нормативы сдали почти все школьники региона – всего более 150 000 учащихся 1-11-х классов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Более 130 тысяч учеников 1-4-х и 6-11-х классов уже сдали цифровые нормативы в рамках регионального чемпионата по цифровым компетенциям «Цифровое ГТО». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На этой неделе цифровые нормативы сдают ребята из 1-х, 6-х и 11-х классов, а сегодня к тестированию приступили пятиклассники. При прохождении теста оцениваются навыки работы с информацией и компьютерными программами, а также алгоритмическое, логическое и критическое мышление. Полученные результаты помогут оценить уровень владения IT-компетенциями и помочь с дальнейшим развитием образовательной программы в школах.

Основной этап завершится 19 апреля. После него школьники 7-10 классов, сдавшие нормативы с наилучшими результатами, примут участие во втором – отборочном этапе, который пройдет 25-26 апреля. Этот этап проводится для тех, кто желает попасть в Летнюю ИТ-школу – трёхнедельный образовательный интенсив с максимальным погружением в ИТ-среду. В этом году смена пройдёт в Старом Осколе.

Региональный чемпионат по цифровым компетенциям «Цифровое ГТО» – самая масштабная проверка цифровых знаний школьников в стране. Участниками «Цифрового ГТО» в 2021 году стали более 130 тысяч учащихся из более чем 500 школ региона. В 2022 году цифровые нормативы сдали почти все школьники региона – всего более 150 000 учащихся 1-11-х классов.