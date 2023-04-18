До +19 градусов потеплеет в Белгородской области 19 апреля

В Белгороде ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +14 до +16 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 19 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем от +14 до +19 градусов. В Белгороде ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +14 до +16 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Помните, что в тёплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.