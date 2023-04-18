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НовостиЗвезды18 апреля 2023 13:59

В Белгороде пройдет акция «Маршрут Памяти»

Она предполагает экскурсии по памятным объектам областного центра
Алексей СЕРГУНИН
Экскурсии проведут для школьников, учащихся ссузов, молодых семей.

Экскурсии проведут для школьников, учащихся ссузов, молодых семей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Разработано три маршрута – пешеходный и два автобусных. Они включают самые значимые объекты, посвящённые Великой Отечественной войне: братские могилы, памятные стелы и скульптурные композиции. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Экскурсии проведут для школьников, учащихся ссузов, молодых семей. Экскурсоводами станут волонтёры. Это студенты, которые интересуются историей города и хорошо ориентируются в материале. Накануне они прошли инструктаж от опытных экскурсоводов в музее-диораме. Планируется, что первые экскурсии стартуют уже в конце апреля.