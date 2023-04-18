В Белгороде пройдет акция «Маршрут Памяти»

Экскурсии проведут для школьников, учащихся ссузов, молодых семей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Разработано три маршрута – пешеходный и два автобусных. Они включают самые значимые объекты, посвящённые Великой Отечественной войне: братские могилы, памятные стелы и скульптурные композиции. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Экскурсии проведут для школьников, учащихся ссузов, молодых семей. Экскурсоводами станут волонтёры. Это студенты, которые интересуются историей города и хорошо ориентируются в материале. Накануне они прошли инструктаж от опытных экскурсоводов в музее-диораме. Планируется, что первые экскурсии стартуют уже в конце апреля.