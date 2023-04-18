Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость18 апреля 2023 13:37

В Губкинском горокруге Белгородской области в мае начнется строительство приюта для бездомных животных

Он будет размещаться в районе закрытого полигона ТКО
Алексей СЕРГУНИН
Приют для животных в Губкине планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

Приют для животных в Губкине планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Место будущего приюта накануне посетили министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов. Вместе с подрядной организацией обсудили нюансы, которые необходимо учесть на начальном этапе. В ближайшее время здесь начнутся работы, сейчас идет подготовительный этап. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Проектом предусмотрено строительство и обустройство вольеров для собак, мест для обитания кошек, операционной, помещений для реабилитации животных, а также установка дезбарьера для санитарной обработки транспорта.

Приют для животных в Губкине планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. На сегодняшний день в регионе работают уже пять подобных объектов: в Яковлевском горокруге, в Белгородском районе, в Старом Осколе и два – в Белгороде.