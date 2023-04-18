В Губкинском горокруге Белгородской области в мае начнется строительство приюта для бездомных животных

Приют для животных в Губкине планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Место будущего приюта накануне посетили министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов. Вместе с подрядной организацией обсудили нюансы, которые необходимо учесть на начальном этапе. В ближайшее время здесь начнутся работы, сейчас идет подготовительный этап. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Проектом предусмотрено строительство и обустройство вольеров для собак, мест для обитания кошек, операционной, помещений для реабилитации животных, а также установка дезбарьера для санитарной обработки транспорта.

Приют для животных в Губкине планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. На сегодняшний день в регионе работают уже пять подобных объектов: в Яковлевском горокруге, в Белгородском районе, в Старом Осколе и два – в Белгороде.