11 водонапорных башен построят и капитально отремонтируют на Белгородчине в 2023 году

В числе прочих новая башня появится в селе Журавка Прохоровского района. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Так новые башни установят в селе Журавка Прохоровского района, в Алексеевке, в селах Венгеровка и Киселево Ракитянского района, в Карнауховке Белгородского района, в селе Хотмыжск Борисовского района, в селах Купино и Ржевка Шебекинского района, в селах Почаево, Ломное и поселке Совхозный Грайворонского района. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Все работы планируют провести в 2023 году.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области привели в порядок начисления за пользования водой для полива.