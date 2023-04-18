Белгородский участковый по собственной инициативе раскрыл кражу

Участковый ОМВД России по Красногвардейскому району получил информацию о том, что у 53-летнего жителя одного из сел были похищены инструменты. Несмотря на то, что мужчина самостоятельно не обратился в правоохранительные органы, сотрудник полиции направился к нему для проверки информации. Житель села подтвердил, что на днях с территории его домовладения пропали два бензотриммера и написал соответствующее заявление.

В итоге участковый установил личность подозреваемого. Им оказался 35-летний недавно освободившийся из мест лишения свободы житель района. По предварительным данным, незадолго до кражи злоумышленник заходил домой к потерпевшему. Внимание гостя привлекли инструменты. Спустя время он вернулся и похитил бензотриммеры, которые впоследствии продал одному из знакомых. Полицейские установили покупателя и изъяли похищенное. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.