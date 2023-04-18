Клиенты билайн в Белгородской области смогут звонить и отправлять СМС по Wi-Fi

Фото предоставлено пресс-службой билайн

Билайн в Белгородской области запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi)*. Технология VoWiFi позволяет объединять сотовую сеть с Wi-Fi. Благодаря этому клиенты билайн могут звонить, получать и отправлять СМС в местах, где сотовый сигнал слабеет. Например, в цокольном помещении или на последнем этаже высотного здания. При этом VoWiFi предоставляет доступ к голосовой связи нового поколения, отличающейся звуком высокой четкости.

«Билайн наращивает сеть 4G, чтобы предоставлять клиентам качественный сервис. Но есть места, где сотовый сигнал слабеет по естественным причинам. Например, в цокольных помещениях, где часто располагаются спортивные залы, магазины. Здесь на помощь и приходит VoWiFi», - рассказал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.

Для использования технологии необходим доступ к Wi-Fi сети. Для активации технологии нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к Wi-Fi сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Кроме того, рекомендуется обновить СИМ-карту, если она была куплена до 2016 года.**

Звонки и СМС оплачиваются по домашнему тарифу как в России, так и при звонках из-за границы домой. Подробнее узнать об их преимуществах, настройке и устройствах, поддерживающих технологии, можно на сайте оператора.

* VoWiFi - голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru

** Если СИМ-карта была выпущена до 2016 года и после этого не менялась, то, скорее всего, она не работает в сети 4G(LTE). Поменять СИМ-карту можно в любом офисе билайна.

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