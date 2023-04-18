В Белгородской агломерации на пригородном маршруте № 133 заработает система оплаты проезда «вход/выход»

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С 20 апреля для оплаты проезда пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. При первой валидации на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута.

При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

В настоящее время система оплаты проезда «вход/выход» работает на маршрутах № 101, 103, 103Н, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 127, 130, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.