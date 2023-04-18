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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:23

В Белгородской агломерации на пригородном маршруте № 133 заработает система оплаты проезда «вход/выход»

Автобус курсирует от «Сити Молла» через мкр Таврово-7 до мкр Дубовская Застава
Алексей СЕРГУНИН
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

С 20 апреля для оплаты проезда пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. При первой валидации на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута.

При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

В настоящее время система оплаты проезда «вход/выход» работает на маршрутах № 101, 103, 103Н, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 127, 130, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.