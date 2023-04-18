Белгородские художники могут поучаствовать в мастер-классе по иллюстрации

Участники создадут три иллюстрации. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

23 апреля пройдет мастер-класс по иллюстрации от Анастасии Савицких – художника, иллюстратора, члена союза акварелистов России. Участники создадут три иллюстрации для медиапроекта «Линии жизни города». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что проект собран из поэтических текстов, написанных по интервью с жителями и гостями Старого Оскола в рамках прошлых творческих встреч. На мастер-классе участники научатся анализировать текст как художник и придумывать неочевидные образы в коллажной технике. Начало в 15:00.

Также в этот день для гостей будет организован просмотр короткометражного фильма «Не было весны» режиссёра Дмитрия Чёрного. Эта картина со стихами о взрослых детях и чуть более взрослых родителях. О лжи во благо и боязни разочаровывать. Показ фильма пройдет в ЦКР «Молодёжный» в 17:00.