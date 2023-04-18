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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:02

В детском саду № 23 Белгорода заменили кровлю, окна и инженерные сети

Ход работ на объекте проверила министр строительства Оксана Козлитина
Алексей СЕРГУНИН
Завершена внутренняя отделка помещений.

Завершена внутренняя отделка помещений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В детском саду также выполнено устройство фасада, ожидается поставка декоративных элементов для создания архитектурного облика здания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Завершена внутренняя отделка помещений. На сегодняшний день службой эксплуатации производится установка мебели. Параллельно строители устраняют замечания. Погодные условия позволяют активнее приступить к благоустройству, однако из-за нехватки персонала на площадке работа ведётся крайне медленно.

Оксана Козлитина дала поручения подрядчику и управлению капитального строительства области обеспечить объект необходимым количеством рабочих для оперативного устранения замечаний и выполнения благоустройства территории детского сада.