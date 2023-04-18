В поселке Борисовка Белгородской области реставрируют памятники и братские могилы

На территории Борисовского района расположено 29 братских могил с захоронениями советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В сметной стоимости работ, а это более 375 тысяч рублей, числится шесть памятников по улицам Республиканская, Коминтерна, Грайворонская, Рудого, Октябрьская, в переулке Красноармейский, а также мемориальная стела в районе автостанции на улице Первомайской. Также решено привести в надлежащий вид бюсты знаменитым землякам, Героям Советского Союза, и Социалистического труда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- К 1 мая обновим районную Доску Почета, а также бюст Ленина. Знак «Борисовка» на въезде в районный центр по улице Республиканская уже покрасили, избавив от коррозийных мест на его поверхности, – отметил глава администрации городского поселения «поселок Борисовка» Алексей Хуторной.

Если с памятником работают специалисты со строительными навыками, так как на объектах необходимо подправить постамент, провести покраску, подклеить отваливающуюся местами плитку или обратить внимание на недостатки по благоустройству территории вокруг памятников, то с бюстами все намного сложнее. Для их восстановления подрядчик пригласил скульптора Анвара Назмудтинова, который 20 лет назад создал эти бюсты. Мастер совместно со своими помощниками выполняет работу быстро и качественно.

На территории Борисовского района расположено 29 братских могил с захоронениями советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, есть одиночные могилы, памятные знаки. На их благоустройство и текущий ремонт из районного бюджета выделено более 200 тысяч рублей.