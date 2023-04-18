Более 19 300 белгородских студентов оформили электронный льготный проездной в учебном году-2022/23

Льготой можно воспользоваться в течение учебного года в период с 1 сентября по 30 июня. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Льготой можно воспользоваться в течение учебного года в период с 1 сентября по 30 июня. Об этом напоминает пресс-служба губернатора и правительства региона. Ежемесячно студенту предоставляется определённое количество поездок (в зависимости от муниципалитета) со скидкой 50% от стоимости проезда. Количество льготных поездок регламентируется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления районов и городских округов области. Например, в Вейделевском районе предоставляется 44 поездки (18 за счёт регионального бюджета и 26 – за счёт муниципального), в Ракитянском районе – 40 поездок и т. д.

Подать заявление на пользование льготным проездом, а также при необходимости заменить ранее зарегистрированную банковскую карту, можно на региональном портале Госуслуг. В разделе «Популярные сервисы» необходимо выбрать услугу «Предоставление права льготного проезда студентам и аспирантам».

В случае если система выдает сообщение, что услуга не может быть оказана, так как отсутствует СНИЛС студента, необходимо обратиться к куратору учебного заведения и уточнить, передавались ли сведения в «Реестр студентов Белгородской области». Информация о кураторах доступна на форме услуги «Предоставление права льготного проезда студентам и аспирантам» и по ссылке.