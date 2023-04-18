Белгородку на 6,5 лет отправили в колонию за распространение наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали в Красненском районе гражданку РФ Минаеву, в автомобиле которой были обнаружены наркотические средства (N-метилэфедрон вещества a-PVP) в крупном размере (около 1,5 кг). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В соответствии с ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 5 ст. 228.1 УК России («Незаконные сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») решением Рамонского районного суда Воронежской области Минаева признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев исправительной колони общего режима. Приговор вступил в законную силу.