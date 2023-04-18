17 нетрезвых водителей поймали на белгородских дорогах за 15 – 16 апреля

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 512 нарушений Правил дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 17 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также шесть ранее лишенных права управления. Двум автолюбителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 22 административных материала. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 67 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 26 водителей. Также составлено 70 административных материалов за нарушение светопропускной способности передних автостекол и - 12 за выезд на встречную полосу.