Рельсовый автобус из Белгорода в Воронеж будет курсировать по пятницам

Регулярное скоростное сообщение на этом маршруте было запущено в мае прошлого года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С 21 апреля рельсовые автобусы на межобластном маршруте Воронеж – Старый Оскол – Белгород начнут курсировать по пятницам. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

№ 7111 Воронеж-1 – Старый Оскол отправлением в 06:50, прибытием в 08:31;

№ 7113 Старый Оскол – Белгород отправлением в 08:32, прибытием в 10:40;

№ 7118 Белгород – Старый Оскол отправлением в 18:20, прибытием в 20:28;

№ 7216 Старый Оскол – Воронеж-1 отправлением в 20:29, прибытием в 22:20.

Напомним, регулярное скоростное сообщение на этом маршруте было запущено в мае прошлого года. За это время им воспользовались более 10 тысяч пассажиров.