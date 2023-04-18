Рельсовый автобус из Белгорода в Воронеж будет курсировать по пятницам

Регулярное скоростное сообщение на этом маршруте было запущено в мае прошлого года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
С 21 апреля рельсовые автобусы на межобластном маршруте Воронеж – Старый Оскол – Белгород начнут курсировать по пятницам. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
№ 7111 Воронеж-1 – Старый Оскол отправлением в 06:50, прибытием в 08:31;
№ 7113 Старый Оскол – Белгород отправлением в 08:32, прибытием в 10:40;
№ 7118 Белгород – Старый Оскол отправлением в 18:20, прибытием в 20:28;
№ 7216 Старый Оскол – Воронеж-1 отправлением в 20:29, прибытием в 22:20.
Напомним, регулярное скоростное сообщение на этом маршруте было запущено в мае прошлого года. За это время им воспользовались более 10 тысяч пассажиров.