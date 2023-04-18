Почти 17 млн рублей отдали белгородцы аферистам, пытаясь помочь родственникам

Не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жертвами обмана под предлогом оказания помощи якобы попавшим в ДТП родственникам чаще всего становятся пожилые люди. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Злоумышленники звонят им на стационарные или мобильные телефоны под видом близких родственников – сына, дочери, внуков, племенников. Они сообщают, что якобы стали виновником аварии, в которой серьезно пострадал человек: совершили столкновение, сбили кого-то или переходили дорогу в неположенном месте, из-за чего машина врезалась в столб. Если голос пенсионеру кажется незнакомым, псевдородственник объясняет это травмой, например, тем, что у него сломан нос.

Затем аферист передает трубку подельнику, выдающему себя за сотрудника правоохранительных органов. Тот сообщает пенсионеру, что его родственнику из-за ДТП грозит уголовная ответственность – лишение свободы. Наказания якобы можно избежать, если собрать необходимую сумму, к примеру, на лечение пострадавшего. За деньгами мошенники обычно присылают курьера или просят их перевести на предоставленный счет.

Сотрудники полиции призывают жителей региона напомнить пожилым родственникам о мошенниках. Расскажите им, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. Объясните, что нельзя передавать деньги посторонним людям или переводить на чужие счета. Если незнакомец сообщил о попавшем в ДТП или другую беду близком человеке, необходимо под любым предлогом прервать разговор и связаться с родственником, которому якобы нужна помощь, или с кем-то из его окружения.