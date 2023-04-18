Ямочный ремонт в Белгородской области завершен на 75%

На дорогах регионального значения план по ямочному ремонту выполнен на 79%. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава минтранса Белгородской области Сергей Евтушенко на оперативном совещании при губернаторе отчитался о ходе работ по ямочному ремонту.

- На сегодняшний день план по ямочному ремонту - 263 тысячи квадратных метров. Выполнено почти 198 тысяч кв.м или 75% от плана. План за неделю мы увеличили почти на 20 тысяч кв.м, так как идёт обследование сети и добавляются работы, - пояснил Сергей Евтушенко.

На дорогах регионального значения план по ямочному ремонту выполнен на 79%. Что касается муниципалитетов, сейчас небольшой процент выполнения в Ровеньском районе (33%) и Яковлевском горокруге (59%).

- Почти 6,5 тысячи квадратов мы планировали на апрель, за две недели апреля мы выполнили 51% от намеченного. С этой задачей мы справились тремя звеньями, на текущей неделе усиливаемся ещё одним звеном. Идем в графике, - прокомментировал ход работ глава Яковлевского горокруга Олег Медведев.

Губернатор Вячеслав Гладков поставил перед главами муниципалитетов задачу завершить ямочный ремонт до 1 мая.