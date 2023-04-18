Белгородцу грозят три года тюрьмы за повторную езду в пьяном виде

Злоумышленник регулярно садился за руль, в том числе после употребления спиртных напитков, за что привлекался к административной и уголовной ответственности. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вечером 9 апреля сотрудники полиции остановили в селе Таврово-2 Белгородского района автомобиль «Форд Скорпио». Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

При проверке документов выяснилось, что 37-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. К тому же ранее он был лишен права управления за нетрезвое вождение. Несмотря на это, мужчина продолжал садиться за руль, в том числе после употребления спиртных напитков, за что привлекался к административной и уголовной ответственности. Теперь в соответствии с ч.2 ст.264.1 и ч.1 ст.264.3 УК РФ злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородца отправили на год в колонию за повторную пьяную езду.