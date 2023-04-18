Новое жилье выбрали 614 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов

По словам министра строительства, заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1032 семей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В настоящее время из 1752 собственников пострадавших домовладений уведомления получили 1355 человек. По словам министра строительства, заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1032 семей, заявления на получение конкретной квартиры или дома подписали 614 белгородцев.

- На сегодняшний день комиссиями передано в министерство 607 учётных дел для дальнейшего проведения конкурсных процедур по приобретению жилья, - уточнила глава регионального минстроя. - Если сравнивать с прошлой неделей, наблюдается динамика по заключенным контрактам с застройщиками, у нас добавилось 62 контракта. В общей сложности заключено 199 контрактов из которых 41 жилое помещение – это готовое жилье, 158 квартир – это долевое участие. В настоящее время готовятся договоры на передачу 41 квартиры. Таким образом, до конца недели обладателями нового жилья станут ещё 41 семья к 11 ранее получившим ключи от квартир.

Напомним, что с февраля 2023 года в регионе приступили к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, потерявших своё жильё после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введён режим ЧС. Решением Владимира Путина Белгородской области было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир.