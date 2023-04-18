Белгородские девушки завоевали три медали на чемпионате России по армрестлингу

В ТМК «ГРИНН» собрались более 500 атлетов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В ТМК «ГРИНН» собрались более 500 атлетов, из них четверо - белгородцы. Впервые в чемпионате приняли участие представители трёх новых региональных федераций - Кабардино-Балкарской Республики, Луганской Народной Республики и Новгородской области.

В активе белгородцев три награды. Серебро в весе 50 кг выиграла Елизавета Решетник. Бронзовыми призерками стали Ксения Иванчук и Анастасия Брюнцева – они отличись в весовых категориях 50 и 80 кг соответственно.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские спортсмены завоевали девять медалей на всероссийском турнире по армрестлингу.