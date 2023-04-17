Очередной доверчивый белгородец отдал мошенникам почти три миллиона рублей

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С заявлением о краже крупной суммы денег в полицию Старого Оскола обратился 55-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников.

По предварительной информации, аферисты позвонили оскольчанину под видом сотрудников спецслужб и сообщили, что на его имя кто-то якобы пытается незаконно оформить кредит. Они предложили мужчине самостоятельно получить займ и перевести деньги на безопасный счет, чтобы «предотвратить незаконную операцию». В итоге доверчивый житель Белгородской области лишился 2 миллионов 640 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.