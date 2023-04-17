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НовостиПолитика17 апреля 2023 15:17

Еще одно Белгородское село подверглось обстрелу ВСУ 17 апреля

Снаряды сильно повредили два частных дома в Сподарюшино
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате происшествия никто из жителей не пострадал.

В результате происшествия никто из жителей не пострадал.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под обстрел со стороны Украины попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате происшествия никто из жителей не пострадал.

- Самое главное – пострадавших нет. Сильно повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории, – написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, сегодня также под обстрел попали населенные пункты в Шебекинском городском округе и Борисовском районе. Ночью также были ЧП в Белгороде и Белгородском районе.