Еще одно Белгородское село подверглось обстрелу ВСУ 17 апреля

В результате происшествия никто из жителей не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под обстрел со стороны Украины попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате происшествия никто из жителей не пострадал.

- Самое главное – пострадавших нет. Сильно повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории, – написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, сегодня также под обстрел попали населенные пункты в Шебекинском городском округе и Борисовском районе. Ночью также были ЧП в Белгороде и Белгородском районе.